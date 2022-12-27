На трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий из иномарки на полном ходу выбросили окровавленную хаски

Спасти животное не удалось. Фото: Телеграм-канал heip_husky_nsk.
На трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий нашли окровавленную хаски. Ее на полном ходу выбросили из машины. О жутком происшествии рассказали волонтеры.
– В районе Журавлево 26 декабря по трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на полном ходу из автомобиля Hoda Fit чёрного цвета была выброшена собака породы хаски. Животное было с колотыми ранениями. Нашедшие не успели отвезти его в клинику, к сожалению, собачка погибла, – написали в Телеграм-канале heip_husky_nsk.
На фото видно, что собака пребывала в состоянии шока. Бедняжка не понимала, за что с ней сотворили такое.
Волонтеры ищут очевидцев зверства:
– Нельзя это оставлять безнаказанным. Собака на вид ухоженная, похоже на расправу. Возможно, месть хозяину, – добавили зоозащитники.
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