На трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий из иномарки на полном ходу выбросили окровавленную хаски

Спасти животное не удалось. Фото: Телеграм-канал heip_husky_nsk.

На трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий нашли окровавленную хаски. Ее на полном ходу выбросили из машины. О жутком происшествии рассказали волонтеры.

– В районе Журавлево 26 декабря по трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на полном ходу из автомобиля Hoda Fit чёрного цвета была выброшена собака породы хаски. Животное было с колотыми ранениями. Нашедшие не успели отвезти его в клинику, к сожалению, собачка погибла, – написали в Телеграм-канале heip_husky_nsk.

На фото видно, что собака пребывала в состоянии шока. Бедняжка не понимала, за что с ней сотворили такое.

Волонтеры ищут очевидцев зверства:

– Нельзя это оставлять безнаказанным. Собака на вид ухоженная, похоже на расправу. Возможно, месть хозяину, – добавили зоозащитники.

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