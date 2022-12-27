В Новосибирске пожилой водитель «Лады» сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске во вторник, 27 декабря, в Ленинском районе Новосибирска сбили 11-летнюю девочку. На ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, наехал водитель «Лады Гранты».

– Мужчина 1955 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по улице Котовского в сторону Троллейной улицы. Напротив дома 32 по улице Котовского наехал на девочку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии получила травмы различной степени тяжести 11-летняя девочка. Ее госпитализировали.

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