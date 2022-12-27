Под Новосибирском водитель «Ниссана» вылетел на встречку и погиб в страшном столкновении с «Тойотой». Фото: ГИБДД по НСО.

27 декабря рано утром в Черепановском районе НСО произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб один человек, а еще трое получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок.

– Водитель 1989 года рождения, двигаясь на автомобиле «Ниссан Тиида» по трассе Р-256 со стороны Черепаново в сторону Барнаула, на 132 км выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя 1975 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В ДТП погиб 33-летний водитель «Ниссана». Также пострадали те, кто был в «Тойоте» – водитель и его два пассажира. Среди них ребенок 10-ти лет и 30-летняя женщина.

На фото с места аварии видно, что машины получили критические повреждения.

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