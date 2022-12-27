Мэр Новосибирска поручил убрать весь мусор в новогоднюю ночь

Мэр Новосибирска поручил убрать весь мусор с улиц после новогодней ночи. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил убрать весь мусор, который горожане оставят на главных праздничных площадках в новогоднюю ночь. Об этом градоначальник заявил в ходе аппаратного совещания во вторник, 27 декабря.

– На праздничных территориях – улица Ленина, Первомайский сквер, набережная, даже Театральный сквер, – стоят баки для утилизации мусора. Поручение: своевременно не допускать переполнения. В ночь с 31 на 1 наверняка будет максимальная посещаемость, – объяснил мэр.

За уборку мусора в центре отвечает муниципальное учреждение «Спецавтохозяйство».

Кроме того, мэр получил департаменту культуры не допускать появления на праздничных площадках дополнительных рекламных объектов, таких как металлические бочки.

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