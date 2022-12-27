В Новосибирской области будут судить ведущего энергетика, обвиняемого в смерти рабочего. Фото: СК РФ НСО.

В Коченевском районе Новосибирской области будут судить ведущего энергетика, обвиняемого в смерти рабочего. Он нарушил требования охраны труда. Это и повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что обвиняемый работал ведущим инженером энергетиком организации. 18 июля 2022 года он был обязан был обеспечить соблюдение правил охраны труда при ремонте линии электропередач, – говорится в сообщении ведомства, – Однако обвиняемый нарушил правила безопасности. Он неправильно определил место для проведения работ, а также не снял напряжение на электроустановке. После чего допустил к работе на опоре линии электропередач мужчину, у которого не было наряда-допуска и средств индивидуальной защиты.

В результате нарушения правил рабочий получил удар током. Его экстренно госпитализировали. В больнице он от полученных травм скончался.

Дело в отношении ведущего энергетика направили в суд для рассмотрения по существу.

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