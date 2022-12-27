В правительстве Новосибирской области взяли на контроль поставку лекарств в аптеки

В Новосибирской области взяли на контроль поставку лекарств в аптеки. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Власти Новосибирской области контролируют поступление лекарств в аптечные сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, по данным мониторинга в аптеках региона есть запасы противовирусных препаратов и антибиотиков, партии имеются на складах поставщиков, в ближайшую неделю ожидаются новые поставки.

Министерство здравоохранения региона информирует поликлиники об указании в рецептах тех препаратов, которые есть в наличии, а пациентам предлагают альтернативные схемы лечения.

– Задача наших коллег из Минздрава – донести эту информацию до участковых поликлиник. И мы уже сегодня видим эту обратную связь, что информация доносится, что рецепты в другом формате выписываются. Именно по тем группам товаров, которые мы предложили, – рассказал Максим Останин.

Напомним, ранее в Минпромторге области сообщили, из-за чего возник дефицит препарата против раковых опухолей «Тамоксифен».

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