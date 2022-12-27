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НовостиОбщество27 декабря 2022 3:56

Синоптики предупредили новосибирцев о сильном ветре и гололёде 27 декабря

Осадков в городе не прогнозируют
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Синоптики предупредили новосибирцев о сильном ветре и гололёде 27 декабря.

Синоптики предупредили новосибирцев о сильном ветре и гололёде 27 декабря.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 декабря в Новосибирске ожидается сильный ветер, а на дорогах гололед. О неблагоприятных метеоусловиях горожан предупредили синоптики.

– Днем в Новосибирске будет -8…-10 градусов, порывы юго-западного ветра местами достигнут 13 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, – сообщают метеорологи.

По области, по данным синоптиков, сегодня возможен снег и метели.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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