Синоптики предупредили новосибирцев о сильном ветре и гололёде 27 декабря.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
27 декабря в Новосибирске ожидается сильный ветер, а на дорогах гололед. О неблагоприятных метеоусловиях горожан предупредили синоптики.
– Днем в Новосибирске будет -8…-10 градусов, порывы юго-западного ветра местами достигнут 13 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, – сообщают метеорологи.
По области, по данным синоптиков, сегодня возможен снег и метели.
Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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