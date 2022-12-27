Синоптики предупредили новосибирцев о сильном ветре и гололёде 27 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 декабря в Новосибирске ожидается сильный ветер, а на дорогах гололед. О неблагоприятных метеоусловиях горожан предупредили синоптики.

– Днем в Новосибирске будет -8…-10 градусов, порывы юго-западного ветра местами достигнут 13 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, – сообщают метеорологи.

По области, по данным синоптиков, сегодня возможен снег и метели.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber