Врач из Новосибирска Шуркевич описала симптомы атипичного свиного гриппа

В Новосибирске врач рассказала о симптомах атипичного свиного гриппа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске с каждым днем растет число заболевших атипичным свиным гриппом. Его симптомы похожи на признаки ОРВИ, но кардинально различаются подходы к лечению. Об этом в эфире радио «Городская волна» рассказала заместитель главного врача новосибирской городской поликлиники №1 Анастасия Шуркевич.

– Проявляется высокой температурой и сильной интоксикацией. Может быть слезотечение, носовые выделения, болезненное глотание, повышение температуры от 37,5 до 38,5 градуса, – сообщила заместитель главврача.

Напомним, ранее врач объяснила, почему прививка от гриппа не спасет от ОРВИ.

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