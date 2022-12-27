Новосибирский врач Ивлева заявила, что большинство людей не различают грипп и ОРВИ

Новосибирцам объяснили, чем отличается грипп от ОРВИ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Между гриппом и ОРВИ есть большая разница, а прививка от штаммов гриппа не поможет от всех болезней. Об этом главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава региона Татьяна Ивлева рассказала в эфире радио «Городская волна».
– Часто люди не понимают разницы между гриппом и ОРВИ. Прививка от гриппа не защищает от ОРВИ, и болеть вирусными заболеваниями в этом случае нормально, – объяснила специалист.
Между тем, простуда – это механизм переохлаждения, который приводит к заболеванию. Человек может простудиться, если его продует на сквозняке.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, по какому главному симптому можно отличить грипп от ОРВИ и коронавируса.
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