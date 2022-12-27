В новогоднюю ночь в Новосибирске похолодает до – 28 градусов

Синоптики уточнили прогноз на новогоднюю ночь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К Новому году морозы усилятся, а в канун праздника температура в Новосибирске может составить около – 28 градусов. Об этом сообщают синоптики гидрометцентров.

По данным сервиса Gismeteo, перед 31 декабря будут два холодных дня с понижением температуры ночью до – 30 градусов. Днем же будет теплее – около – 20.

Как сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре, в течение недели перед Новым годом температура будет падать. В среду, 28 декабря, будет около – 15 градусов, в четверг подморозит до – 20.

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