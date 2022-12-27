Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 1:50

В новогоднюю ночь в Новосибирске похолодает до – 28 градусов

Температура будет падать постепенно всю неделю
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Синоптики уточнили прогноз на новогоднюю ночь.

Синоптики уточнили прогноз на новогоднюю ночь.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К Новому году морозы усилятся, а в канун праздника температура в Новосибирске может составить около – 28 градусов. Об этом сообщают синоптики гидрометцентров.

По данным сервиса Gismeteo, перед 31 декабря будут два холодных дня с понижением температуры ночью до – 30 градусов. Днем же будет теплее – около – 20.

Как сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре, в течение недели перед Новым годом температура будет падать. В среду, 28 декабря, будет около – 15 градусов, в четверг подморозит до – 20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber