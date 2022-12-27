Сто детей из Беловодского района ЛНР уехали домой с новогодних каникул в Новосибирске

Дети отправились обратно в ЛНР после новогоднего путешествия в Новосибирск. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

В Новосибирске завершились новогодние каникулы у детей из Беловодского района ЛНР. Ребята отправились домой на поезде с подарками и горой новых впечатлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

26 декабря путешествие школьников по Новосибирску завершилось посещением культурного центра «Сибирь-Хоккайдо». После этого дети вместе с мэром столицы Сибири украсили новогоднюю елку.

Перед отъездом ребята с мэром украсили елку. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

– Расспросил ребят об их впечатлениях от Новосибирска. Они переполнены эмоциями: конечно, их поразил большой город, очень понравилось в Новосибирске. Кому-то был особенно интересен Оперный театр, другим дельфинарий, зоопарк, планетарий, – поделился градоначальник.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова добавила, что больше всего впечатлений у детей осталось от радушия новосибирцев.

Дети не хотели расставаться с радушными новосибирцами. Telegram-канал Анатолия Локтя.

– Ребята плакали и обнимались с волонтерами перед отходом поезда, – рассказала вице-мэр Анна Терешкова в своем Telegram-канале.

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