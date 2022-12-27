Новосибирские водители встали в 7-балльных пробках утром 27 декабря

Новосибирск встал в пробках утром 27 декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Утром во вторник, 27 декабря, улицы Новосибирска сковали пробки на правом и левом берегах города. Уровень загруженности дорог составил 7 баллов, ситуацию ухудшает гололед. Об этом сообщает «2ГИС».

Плотнее всего стоит Советское шоссе, там произошли две аварии, одна из них – на перекрестке с Петухова. Заторы на Широкой, Станиславского, Большой и Ватутина.

В пробках встали водители на Октябрьском мосту и улице Большевистской от станции Камышенской до Речного вокзала. Из-за аварии образовался затор на Мочищенском 1-м шоссе, стоят проспект Дзержинского и улица Богдана-Хмельницкого.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что город встал в пробках из-за пожара на улице 2-й Станционной в Новосибирске 26 декабря.

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