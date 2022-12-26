Сибирские ученые выяснили, что антитела к коронавирусу не вызывают аутоиммунных заболеваний

Эта работа является первой в мире, посвященной анализу ДНК-гидролизующих антител при COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ, Новосибирск) изучили природные антитела против S-белка SARS-CoV-2 и его RBD-домена, выделенные из плазмы крови вакцинированных и переболевших COVID-19 пациентов, чтобы выяснить, влияют ли они на возникновение аутоиммунных заболеваний.

Такие опасения возникали в связи с тем, что некоторые вирусы, вроде ВИЧ или вируса Эпштейна-Барр у части заболевших провоцируют развитие аутоиммунных болезней или их обострение.

Для анализа ученые отобрали четыре группы о 25 пациентов, где были люди с высокими и средними титрами антител к S-белку, вакцинированные «Спутником V» с высоким титром и контрольная группа с отрицательными титрами. Образцы плазмы крови ученые собирали еще с 2020 года.

— Наши результаты показывают, что заболевание COVID-19 и вакцинация «Спутником V» не приводят к развитию или усилению аутоиммунных реакций, связанных с наработкой igg против ДНК и ДНК-гидролизующих антител, — цитирует научного сотрудника ИХБФМ Анну Тимофееву издание «Наука в Сибири».

По словам ученых, эта работа является первой в мире, посвященной анализу ДНК-гидролизующих антител при COVID-19.

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