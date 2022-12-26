В Новосибирске полиция ищет парней, катавшихся по трассе на привязанном к машине кресле

В Новосибирске полиция ищет парней, устроивших заезд на кресле по Ордынскому шоссе. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске полиция ищет парней, устроивших заезд на кресле по Ордынскому шоссе. Свой нестандарный способ передвижение парни засняли на видео и выложили в сеть.
— Обстоятельства произошедшего и личности граждан на видео устанавливаются, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Напомним, ролик с парнями, привязавшими кресло к машине, появился в паблике Вконтакте «АСТ-54». Один из молодых людей сидел за рулем авто, а другой ехал «верхом» на мебели.
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