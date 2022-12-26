В Новосибирской области отремонтируют 7 километров дороги Куйбышев-Северное

Ремонт дороги запланирован на 2023 и 2024 годы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области отремонтируют 7-километровый участок дороги Куйбышев-Северное. Ремонт рассчитан по 2024 год.

— В ходе ремонта дорожники уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, нанесут разметку, установят новые знаки, — сообщили в региональном ТУАД.

В управлении добавили, что ремонт дороги начался в 2021 году. Тогда в нормативное состояние привели 3 километра трассы. В 2022 году был запланирован ремонт 6-километрового участка. Однако подрядчик не выполнил работу в полном объеме в срок и был оштрафован.

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