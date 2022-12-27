Гололед под ногами: в Новосибирске потеплеет до -8 градусов

В Новосибирске снова будет небольшое потепление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 27 декабря 2022 года снова станет не слишком морозной. Температура днем поднимется до -8…-10 градусов, ночью будет -11…-13.

—Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 3-8, местами до 13 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -10, -15, местами до -22. Днем станет -7…-12. По северо-западу региона местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь.

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