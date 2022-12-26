В Новогоднюю ночь сибиряков ждет сильное похолодание.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирской области в Новогоднюю ночь похолодает до -28 градусов. Холодную погоду на праздничный день обещают синоптики.
— В Новосибирске 31 декабря будет пасмурно, возможен снегопад. Днем температура воздуха достигнет -11 градусов, а ночью резко похолодает вплоть до -28…-29 градусов, — сообщает портал «Гисметео».
Днем 1 января сибиряков снова ждут температурные качели и потепление до -7 градусов. Ночью температура опустится до -17.
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