Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Новосибирске

Прокуратура начала проверку после пожара на складе на улице 2-й Станционной. Фото: ГУ МЧС по НСО
Прокуратура начала проверку после пожара на складе на улице 2-й Станционной в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось вечером 26 декабря. Площадь пожара составила почти две тысячи квадратных метров.
— Прокуратура Ленинского района проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении пожарной безопасности, — пояснили в ведомстве.
Сейчас возгорание на складе уже потушили, пожарные продолжают разбор и проливку обгоревших конструкций.
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