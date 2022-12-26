В Новосибирске на незаконных елочных базах конфисковали больше 130 елей

На незаконных елочных базах конфисковали больше 130 елей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Октябрьском районе Новосибирска демонтировали два незаконных елочных базара. Было конфисковано более 130 елей и более 150 еловых веток.

— 14 декабря был демонтирован елочный базар на улице Высоцкого, 45/1. Вывезено 114 елей и 152 набора еловых ветвей. 20 декабря убрали незаконный базар на улице Кирова, 25. Там вывезли 18 елей, — сообщили в муниципалитете.

Демонтажем незаконных елочных базаров занималась службы управления художественного облика Новосибирска. А специалисты районной администрации составили протоколы об административных правонарушениях.

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