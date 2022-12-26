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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:22

В Новосибирске на незаконных елочных базах конфисковали больше 130 елей

Специалисты демонтировали два незаконных елочных базара
Надежда КАСЬЯНОВА
На незаконных елочных базах конфисковали больше 130 елей.

На незаконных елочных базах конфисковали больше 130 елей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Октябрьском районе Новосибирска демонтировали два незаконных елочных базара. Было конфисковано более 130 елей и более 150 еловых веток.

— 14 декабря был демонтирован елочный базар на улице Высоцкого, 45/1. Вывезено 114 елей и 152 набора еловых ветвей. 20 декабря убрали незаконный базар на улице Кирова, 25. Там вывезли 18 елей, — сообщили в муниципалитете.

Демонтажем незаконных елочных базаров занималась службы управления художественного облика Новосибирска. А специалисты районной администрации составили протоколы об административных правонарушениях.

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