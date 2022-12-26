Открытое горение удалось потушить. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар на улице 2-й Станционной в Новосибирске 26 декабря 2022 года потушили. Об этом сообщили в областном МЧС. На работу у пожарных ушло менее двух с половиной часов.

— В 19:22 объявлена ликвидация открытого горения в двухэтажном здании из сэндвич-панелей. Работу пожарным осложняла высокая температура, большая площадь горения и полное обрушение конструкций складского здания к моменту прибытия сил пожарной охраны. По уточненным данным внутри помещений хранилась продукция для полиграфической печатной и иной продукции, — пояснили в МЧС.

Предварительная площадь пожара составила 1875 квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают проливку и разбор обгоревших конструкций.

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