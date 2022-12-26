До -28! В Новосибирск придет аномальное похолодание до конца декабря

В Новосибирске похолодает до -28 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске до конца последней рабочей недели в 2022 году похолодает до -28 градусов. Синоптики также обещают горожанам обильные снегопады.

— Первое похолодание ожидает новосибирцев ночью в понедельник, 26 декабря — температура опустится до -14 градусов. Во вторник, 27 декабря, утром похолодает до -18 градусов, днем немного потеплеет — до -13, а ночью температура снова упадет до -17, — сообщает портал gismeteo. — Еще сильнее похолодает ночью в среду, 28 декабря: температура упадет до -22. Днем потеплеет до -14. Холоднее всего будет в четверг, 29 декабря. Днем похолодает до −23 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -28.

В предпоследний день месяца днем потеплеет до -17, но ночью похолодает до -24. Ранее КП-Новосибирск давала подробный прогноз погоды на 31 декабря 2022 года.

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