Мэрия продлила разрешение на строительство станции «Спортивная» в Новосибирске

Мэрия продлила разрешение на строительство станции «Спортивная». Фото: «СпецТрансСтрой»

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство станции метро «Спортивная». Прошлый документ был действителен до 24 декабря этого года, срок нового истечет 25 марта 2023 года. Разрешение опубликовано на муниципальном портале города.

Сейчас на станции «Спортивная» на финишную прямую вышли строительно-монтажные работы. До конца этого года будет полностью готова техническая часть станции, а также завершиться отделка.

— На следующий год останутся пуско-наладочные работы, работы, связанные с заменой программного обеспечения из-за санкций. Есть небольшая проблема с документами — осталось получить заключение Главгосэкспертизы и разрешение Ростехнадзора, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой», которая занимается строительством новой станции.

В компании пояснили, что при строительстве пришлось заменить много импортного оборудование на отечественное из-за санкций. И пока что это оборудование не получило одобрения Главгосэкспертизы.

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