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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 11:18

Бастрыкин взял на контроль дело сбитого насмерть под Новосибирском мужчины

Глава СКР заинтересовался делом после жалоб жены погибшего
Надежда КАСЬЯНОВА
Бастрыкин взял на контроль дело сбитого насмерть на Ордынском шоссе мужчины. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Бастрыкин взял на контроль дело сбитого насмерть на Ордынском шоссе мужчины. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело сбитого насмерть на Ордынском шоссе под Новосибирском 29-летнего мужчины. ДТП произошло в сентябре этого года, с тех пор расследование не может сдвинуться с мертвой точки: жену погибшего не признали потерпевшей, уголовное дело не возбудили. Поэтому супруга и решила обратиться к главе СКР.

— Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову доложить об обстоятельствах произошедшего, — сообщили в СКР.

В ведомстве добавили, что сейчас полиция занята проверкой по факту ДТП. После ее материла будут переданы в региональный следком.

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