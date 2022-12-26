Бастрыкин взял на контроль дело сбитого насмерть под Новосибирском мужчины

Бастрыкин взял на контроль дело сбитого насмерть на Ордынском шоссе мужчины. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело сбитого насмерть на Ордынском шоссе под Новосибирском 29-летнего мужчины. ДТП произошло в сентябре этого года, с тех пор расследование не может сдвинуться с мертвой точки: жену погибшего не признали потерпевшей, уголовное дело не возбудили. Поэтому супруга и решила обратиться к главе СКР.

— Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову доложить об обстоятельствах произошедшего, — сообщили в СКР.

В ведомстве добавили, что сейчас полиция занята проверкой по факту ДТП. После ее материла будут переданы в региональный следком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер