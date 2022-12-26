«Давай тормози!»: сибиряки прокатились по Ордынскому шоссе на привязанном к машине кресле

Сибиряки привязали к машине кресло и прокатились по Ордынскому шоссе. Фото: кадр из видео

Сибиряки решили устроить необычный ночной заезд по Ордынскому шоссе. Они привязали к машине кресло и прокатились так по трассе.

Один из «гонщиков» был за рулём, а другой ехал стоя в кресле, придерживаясь за спинку и периодически прося водителя притормозить.

На кадрах ролика, снятого парнями, видно, что погода в тот день была совсем не гоночная: шёл снег и дул сильный ветер. Но, к счастью, других машин на дороге было мало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер