«Давай тормози!»: сибиряки прокатились по Ордынскому шоссе на привязанном к машине кресле

Сибиряки привязали к машине кресло и прокатились по Ордынскому шоссе. Фото: кадр из видео
Сибиряки решили устроить необычный ночной заезд по Ордынскому шоссе. Они привязали к машине кресло и прокатились так по трассе.
Один из «гонщиков» был за рулём, а другой ехал стоя в кресле, придерживаясь за спинку и периодически прося водителя притормозить.
На кадрах ролика, снятого парнями, видно, что погода в тот день была совсем не гоночная: шёл снег и дул сильный ветер. Но, к счастью, других машин на дороге было мало.
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