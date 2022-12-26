Новосибирский губернатор поручил усилить контроль за безопасностью зданий из-за снегопадов

Губернатор Травников поручил усилить контроль за безопасностью зданий из-за снегопадов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить контроль за безопасностью зданий из-за обильных снегопадов. Он напомнил, что в регионе бывали случаи, когда из-за погоды рушились здания, причем, нередко были людские жертвы.

— Поэтому просьба провести обходы, дополнительное информирование, инструктаж руководителей управляющих компаний, собственников зданий, объектов, особенно там, где предполагается нахождение большого количества людей, — поручил Травников в ходе оперативного совещания в понедельник, 26 декабря.

Напомним, что из-за тех же снегопадов Травников поручил региональному Минтрансу помочь с чисткой улиц и дорог Новосибирска.

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