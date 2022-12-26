В Новосибирске пациентка со 100% поражением легких выжила после 78 дней ЭКМО

Женщину подключили к аппарату ЭКМО на 78 дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

59-летняя жительница Новосибирска получила 100% поражение легких из-за коронавируса. Лечением женщины занимались в НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина. Сибирячку подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который 78 дней насыщал ее кровь кислородом вместо собственных лёгких.

— В данном случае участвовали специалисты пяти разных профилей. Невзирая на то, что процедура ЭКМО и физически, и психологически изнурительна, решили поддерживать пациентку в ясном сознании, поскольку длительная медикаментозная кома небезопасна. Она активно сотрудничала с врачами – это и позволило ей быстрее восстановиться, — пояснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Центра Михаил Дерягин.

Процедура ЭКСО длилась рекордные для России 78 дней. За это время женщина потеряла 30% своего веса. При ней постоянно дежурила команда анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов и клинических фармакологов. Прямо в палате с ней занимались врачи ЛФК. Они не допускали появление пролежней и старались держать мышцы в тонусе. Даже так женщина была неспособна ходить в первое время, когда ей разрешили вставать.

Женщина смогла приди в форму, а после выписке даже вернулась на работу. По профессии сибирячка была бухгалтером.

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