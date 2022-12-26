В Заельцовском парке Новосибирска нашли мертвого лыжника

Полиция начала проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заельцовском парке Новосибирске скончался пожилой лыжник. Обнаружили мужчину гуляющие по парку люди. Произошел инцидент в воскресенье, 25 декабря, перед обедом.

— 25 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни и без внешних признаков насильственной смерти. Мужчине 71 год, — объяснили КП-Новосибирск в региональном МВД.

В ведомстве добавили, что организована проверку по факту произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер