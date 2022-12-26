В Заельцовском парке Новосибирска нашли мертвого лыжника

Полиция начала проверку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Заельцовском парке Новосибирске скончался пожилой лыжник. Обнаружили мужчину гуляющие по парку люди. Произошел инцидент в воскресенье, 25 декабря, перед обедом.
— 25 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни и без внешних признаков насильственной смерти. Мужчине 71 год, — объяснили КП-Новосибирск в региональном МВД.
В ведомстве добавили, что организована проверку по факту произошедшего.
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