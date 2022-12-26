Купели на Крещение в Новосибирске 2023: адреса, время работы

Рассказываем, какие купели будут работать на 19 января 2023 года в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января 2023 года верующие будут отмечать один из главных церковных праздников — Крещение Господне. В этот день не обойдется без традиционных зимний купаний. Рассказываем о предварительных адресах, где можно будет окунуться в прорубь на Крещение в Новосибирске 2023.

В последние годы в Новосибирске работали как минимум четыре купели по таким адресам:

- Ленинский район, р. Обь (м-р «Затон», ул. Заобская, 97).

- Ленинский район, р. Обь (ул Яринская, 8, акватория пожарного причала под Димитровским мостом).

- Октябрьский район, р. Обь (м-р «Европейский берег», ул. Владимира Заровного, 40).

- Советский район, Новосибирское водохранилище, ПКиО «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»).

Официально утвержденный полный список купелей будет сформирован в январе 2023 года.

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