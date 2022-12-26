«Полицейские смотрят с уважением»: новосибирцы по традиции облились ледяной водой на площади Ленина

В центре Новосибирска толпа полуголых людей устроила традиционный челлендж с обливаниями под Новый год. Фото: предоставлены Никитой Савельевым.

В Новосибирске толпа людей собралась на площади Ленина и устроила челлендж с обливаниями холодной водой. Такую акцию участники марафона закаливания проводят каждое последнее воскресенье года. В 2020 году было – 33 градуса, сейчас погода сжалилась над марафонцами – воздух прогрелся примерно до – 7 градусов.

Уже пятый год подряд пропагандисты здорового образа жизни встают в ряд на площади Ленина и по очереди обливаются водой из ведер. Воду покупают или привозят с собой.

Закаленным сибирякам не страшны морозы. Фото: стоп-кадры.

Акция мирная и вреда никому не приносит, считают организаторы.

– К нам на мероприятия приезжают сотрудники полиции, но ни один не подошел и не запрещал. Смотрят с уважением, – отмечает координатор Константин Пачерских.

После обливаний участники акции тепло одеваются и отогреваются чаем. Фото: стоп-кадры.

После обливаний и фотосессии участники акции насухо вытираются полотенцами, надевают перчатки и шапки, а затем дружно идут пить чай.

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