Сын не готов её терпеть: под Новосибирском волонтеры пристраивают собаку умершей пенсионерки

Сын хозяйки не хочет оставлять пса у себя. Фото: Предоставлено группой помощи среднеазиатским овчаркам "Арес"
Волонтеры спасли собаку под Новосибирском, чья пожилая хозяйка умерла. Трагедия произошла в частном секторе Искитима в начале декабря.
- Скончалась одинокая женщина старше 80 лет, соседи попросили помочь собаке. Мы нашли Жулю тощую, с переломанным носом и пироплазмозом. Несколько переливаний крови спасли ей жизнь, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Екатерина.
Сын пенсионерки сказал, что не готов терпеть Жулю, и животное осталось жить во дворе частного дома. Жуля – дворняжка, ей около двух лет, она стерилизована. Собака очень любит детей и хорошо ладит с другими псами. При этом хорошо охраняет дом.
Уважаемые читатели! Если вы готовы забрать Жулю, свяжитесь с Екатериной по телефону 89994621683 или напишите в «группу помощи Среднеазиатским овчаркам «Арес» во «ВКонтакте».
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