Новосибирские школьники могут попасть на экскурсию в Московский зоопарк

Фото: Компания «МТС».

Экологическая программа на платформе «Поколение М» разработана с учетом возрастных особенностей детей 6-14 лет и включает в себя интерактивные видеоуроки, в которых мастера рассказывают о различных видах животных, знакомят со средой их обитания, а также учат создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе.

- Цифровые образовательные проекты, направленные на экологическое воспитание детей, сегодня имеют особое значение для нас. В Новосибирске находится один из лучших зоопарков страны, и мы уверены, это помогает формировать осознанное отношение к окружающей среде. В свою очередь, с помощью современных технологий благотворительной онлайн-платформы МТС «Поколение М» мы привлекаем внимание к вопросам бережного отношения к флоре и фауне и мотивируем детей внести вклад в сохранение животного мира, - говорит директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Для самых активных участников программы организаторы подготовили творческий конкурс «Лаборатория Zoo» по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутан, кудрявый пеликан и снежный барс. Детям предлагают создать мини-макет среды обитания для животных с использованием изученных в ходе мастер-классов приемов и техники, а после нужно загрузить видео с презентацией своей работы на сайт www.pokolenie.mts.ru до31 мая 2023 года. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать «за кулисами» Московского зоопарка и получить мастер-класс по общению с животными от сотрудников.

- Мы уже не в первый раз проводим экологический конкурс «Лаборатория Zoo» на платформе проекта «Поколение М», и с каждым разом в нём становится всё больше участников. Этот проект позволяет рассказать школьникам о редких видах животных и о деятельности человека, которая угрожает их естественной среде обитания. Участники узнают о миссии зоопарков, познакомятся с программами по сохранению видов и - главное - с юных лет поймут, что необходимо бережно относиться ко всему живому, что нас окружает. И, конечно, по итогам конкурса мы ждём победителей в Московском зоопарке, - прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.