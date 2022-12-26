Угрожал расправой: в Новосибирске гэбээровцы защитили женщину от агрессивного мужа

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

23 декабря в 5.54 жительница дома № 11/1 по улице Титова, пользующаяся услугой Агентства «Безопасный двор», позвонила в дежурную часть и попросила направить ей на помощь экипаж ГБР, поскольку муж, с которым она разводится, находится в нетрезвом состоянии и угрожает ей расправой. Прибывшие на вызов «гвардейцы» благополучно разрешили семейный конфликт.

23 декабря в 18.24 бойцы ГБР ГВАРДИИ совместно с сотрудниками полиции задержали в торговом центре на Бердском шоссе мужчину, который пытался рассчитаться за покупку фальшивой купюрой достоинством 5000 рублей. Подлог обнаружила внимательная кассирша, которая и нажала тревожную кнопку.

24 декабря в 20.11 в магазине цифровой и бытовой техники на улице Дуси Ковальчук бойцами ГБР-77 были задержаны двое молодых людей, совершивших хищение дорогостоящего ноутбука из другого магазина этой же торговой сети. Задержанные были переданы сотрудникам полиции.

25 декабря в 6.22 бойцы группы быстрого реагирования разняли драку, возникшую между тремя пьяными посетителями ночного бара на улице Большевистской. Ущерба друг другу и заведению они, к счастью, нанести не успели.

25 декабря в 10.10 охранная сигнализация, установленная в одном из магазинов торгового центра на улице Покрышкина, известила пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ о протечке воды. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР установили, что засор и вызванное им затопление произошло в туалете. На место ЧП была вызвана бригада сантехников, которая устранила аварию.

25 декабря в 13.02 тревожная кнопка была нажата в хостеле на проспекте К. Маркса. Прибывший по тревоге экипаж ГБР-73 помог администратору выселить находившегося в нетрезвом состоянии жильца, который нарушил правила пребывания в заведении.

26 декабря в 2.30 на территорию охраняемого при помощи услуги «Удаленная охрана» коттеджного поселка Березки проехал автомобиль, сбив шлагбаум. Прибывшие на место происшествия бойцы ГБР-76 установили автомобиль и личность его владельца. Теперь нарушителю предстоит возместить затраты на ремонт.