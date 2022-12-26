Минтранс Новосибирской области назвал причину плохих дорог

Стала известна причина плохих дорог в Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Найдены виноватые в некачественном ремонте и строительстве дорог в Новосибирской области. Об этом в понедельник, 26 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

– Причинами нарушений становится недостаточный уровень профподготовки инженерно-технического персонала в малых предприятиях, не имеющих постоянного штата сотрудников, а также низкий уровень ответственности за результаты работы, – отметил глава министерства.

Помимо этого, фирмы нарушают требования проектной документации и срывают сроки. В 2022 году подрядчикам было вынесено более 500 замечаний, дорожники получили штрафы на 71 миллион рублей.

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