«Новый год встретим вместе»: новосибирская семья нашла пропавшего отца в Якутии

Семья прилетела за 4,3 тысячи километров в поисках отца. Фото: Предоставлено родственниками

Новосибирская семья шесть дней искала пропавшего отца-вахтовика в Нерюнгри. Жена 57-летнего вахтовика забила тревогу 21 декабря 2022 года:

- Мы приехали из Новосибирска, чтобы отпраздновать Новый год вместе. Муж перестал выходить на связь 21 декабря, мы написали заявление в полицию. Он работал в компании на вахте, – рассказала КП-Новосибирск жена пропавшего.

Информацию о поисках опубликовали местные СМИ, и сообщество «Типичный Нерюнгри» «ВКонтакте». Через 6 дней мужчина вышел на связь.

- Муж нашелся, говорит – поехал в аэропорт встречать нас, и телефон сел. Что на самом деле случилось, мы пока подробностей не знаем, ждем встречи с ним. Счастье, что праздник встретим вместе, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

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