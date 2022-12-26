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НовостиОбщество26 декабря 2022 6:51

Роспотребнадзор порекомендовал новосибирцам носить маски на новогодних мероприятиях

За неделю число заболевших выросло почти на треть
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцам рекомендовали носить маски на массовых мероприятиях.

Новосибирцам рекомендовали носить маски на массовых мероприятиях.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области продолжает расти число заболевших ОРВИ и гриппом. В регионе за неделю простудились 45 793 человека. Это больше предыдущей недели почти на 14 тысяч заболевших. 143 из них – случаи гриппа.

В связи с этим в понедельник, 26 декабря, в ходе оперативного совещания в областном правительстве глава новосибирского Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о вероятном возвращении рекомендательного масочного режима.

– В преддверии новогодних праздников обращаю внимание на необходимость соблюдения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. Рекомендовать соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей, усилить проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспорте, – отметил Александр Щербатов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, почему не стоит ставить прививку в период роста заболеваемости.

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