Роспотребнадзор порекомендовал новосибирцам носить маски на новогодних мероприятиях

Новосибирцам рекомендовали носить маски на массовых мероприятиях. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области продолжает расти число заболевших ОРВИ и гриппом. В регионе за неделю простудились 45 793 человека. Это больше предыдущей недели почти на 14 тысяч заболевших. 143 из них – случаи гриппа.

В связи с этим в понедельник, 26 декабря, в ходе оперативного совещания в областном правительстве глава новосибирского Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о вероятном возвращении рекомендательного масочного режима.

– В преддверии новогодних праздников обращаю внимание на необходимость соблюдения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. Рекомендовать соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей, усилить проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспорте, – отметил Александр Щербатов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, почему не стоит ставить прививку в период роста заболеваемости.

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