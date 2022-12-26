Врачи рассказали о состоянии 8-летнего мальчика, которого придавило наледью в Новосибирске. Фото: СК РФ НСО.

Стало известно, в каком состоянии находится 8-летний мальчик, пострадавший в результате схода наледи в Новосибирске. Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого 22 декабря. Глыба льда, упавшая с крыши пятиэтажки, рухнула ребенку на голову. Мальчика экстренно госпитализировали в «Детскую городскую клиническую больницу».

– Состояние ребенка - средней степени тяжести, – сообщили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

После ЧП в СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его расследование на контроль взял Александр Бастрыкин.

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