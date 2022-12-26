В Новосибирске стоимость обновления театра «Старый дом» превысила миллиард рублей

В Новосибирске снизилась стоимость реконструкции театра. Фото: Старый дом.

Примерная стоимость реконструкции театра «Старый дом» превысила 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областного Минкульта Юрий Зимняков.

Проектно-сметная документация уже разработана. Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что реконструкцию театра проведут за счет областного и федерального бюджета.

Напомним, в начале года примерная стоимость проекта составляла 1,6 миллиарда рублей. Сейчас цену снизили.

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