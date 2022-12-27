Видео с новосибирцем на сноуборде, прокатившимся по центру города на хаски, восхитило соцсети

Хаски привыкли к таким прогулкам. Фото: Дмитрий Сидоровец

Хаски прокатили новосибирца на сноуборде по центру города. Дмитрий Сидоровец - хозяин двухлетнего Стивена и четырехлетней девочки Юты. Он уже 10 лет практикует такой выгул собак.

- Я выгуливаю собак три раза в день от 20 минут до часу. Обычно мы катаемся в гаражах, но тут купил им новые шлейки, и решили прокатиться в городе, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Сидоровец.

Маршрут Дмитрия и его питомцев охватил сразу несколько улиц Новосибирска: Чаплыгина, Коммунистическую, Урицкого, Советскую.

- На сноуборде они меня катают через день по одному разу, - говорит Дмитрий.

Дмитрий снял необычную прогулку на видео и выложил на свою страницу. Ролик собрал больше 7 тысяч просмотров и восхищенные комментарии «зрителей».

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