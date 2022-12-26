Новогодние каникулы начались в новосибирских школах

В Новосибирске учеников некоторых школ отправили на каникулы пораньше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В нескольких десятках новосибирских школ уже начались новогодние каникулы. Об этом в понедельник, 26 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

– В 29 школах каникулы уже объявлены, – сообщил градоначальник.

Официально зимние каникулы должны стартовать 28 декабря и продлиться до 8 января включительно, однако руководство школы может сдвигать даты.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в одной из новосибирских школ целый класс отправили на карантин из-за одного заболевшего корью.

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