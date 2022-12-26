В новосибирском лицее класс закрыли на карантин из-за одного случая кори

В Новосибирске класс лицея закрыли из-за одного случая кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске закрыли школьный класс на карантин из-за одного заболевшего корью. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве региона.

Случай кори выявили в Экономическом лицее. Кроме того, выяснилось, что многие ученики не привиты от этой болезни.

– У 140 учеников фиксируем отсутствие прививок, работаем с родителями, убеждаем, чтобы поставили прививки, – рассказал мэр.

Напомним, ранее стало известно о том, что врачи выявили 14 случаев кори в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber