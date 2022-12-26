НЭРЗ первым в регионе завершил трехгодовую реализацию нацпроекта

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

НЭРЗ вступил в нацпроект в январе 2020 года при поддержке Федерального центра компетенций и стал первым новосибирским предприятием, завершившим трехгодовой период реализации проекта.

За первые шесть месяцев на предприятии оптимизировали работу цеха ремонта колесных пар. Результатом стало повышение производительности на 18%, сокращение времени протекания процесса на 25% и снижение уровня незавершенного производства на 23%.

– Для дальнейшего внедрения инструментов бережливого производства было разработано более 10 проектов: создание эталонного участка по ремонту и сборки тележек, участка разборки, чистки мойки электровозов, участка ремонта ПТР, ВАБ и токоприемников и др. Одним из решений стало объединение одного из потоков – якорного участка – с секционным в одном пролете. Отдельно стоит отметить работу предприятия по переносу оборудования без остановки производства. Данная работа помогла расширить логистическую площадку в производственном корпусе, – отметил руководитель проекта ФЦК Артём Мочнев.

В результате за три года внедрения инструментов бережливого производства во всех производственных цехах удалось повысить объем выпуска на 25%, таким образом в 2022 году завод выпустил 301 секцию.

На площадке предприятия также создана фабрика процессов, где установлены образцы оборудования и инструментов, наглядно показаны методы их применения. Наличие такого учебного центра является уникальным примером для предприятий и позволяет регулярно повышать квалификацию внутренних тренеров и рядовых сотрудников предприятия, а также быстро обучать новых работников.