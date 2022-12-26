Новосибирцы смогут увидеть Венеру в вечернем небе

Новосибирцы смогут увидеть Венеру в закатном небе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В понедельник, 26 декабря, в небе над Новосибирском взойдет «вечерняя звезда». Венеру можно будет увидеть в западной части неба после заката. Об этом сообщили в пресс-службе Большого новосибирского планетария.
Пока планета будет еле видна над горизонтом, но уже с середины января будет подниматься выше и оставаться в зоне видимости все дольше.
Как сообщили в планетарии, Венеру можно будет увидеть в небе над Новосибирском до середины июля.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что первые полгода Венера появлялась в качестве «утренней звезды» с востока.
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