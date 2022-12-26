Жителям Новосибирска рассказали о главных переносчиках свиного гриппа

Свиной грипп чаще всего переносят дети и пожилые люди. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стали известны главные переносчики свиного гриппа. Категории пациентов, которые больше всего подвержены этому заболеванию, раскрыл доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда».

– Дети и пожилые люди болеют крайне тяжело со смертельными исходами и с осложнениями, – рассказал врач.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, чем грипп отличается от коронавируса и какие основные симптомы свидетельствуют о его появлении.

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