Жителям Новосибирска рассказали о главных переносчиках свиного гриппа

Свиной грипп чаще всего переносят дети и пожилые люди.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Стали известны главные переносчики свиного гриппа. Категории пациентов, которые больше всего подвержены этому заболеванию, раскрыл доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда».
– Дети и пожилые люди болеют крайне тяжело со смертельными исходами и с осложнениями, – рассказал врач.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, чем грипп отличается от коронавируса и какие основные симптомы свидетельствуют о его появлении.
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