Под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Фото: "АСТ-54".

Под Новосибирском произошло жесткое массовое ДТП с участием четырех машин. Кадры с места аварии опубликовали в соцсети очевидцы. Случилось ЧП на трассе Р-254 «Иртыш»,.

– Недалеко от железнодорожной станции «Лесная поляна» 25 декабря столкнулись и разбились красный хэтчбек Hyundai Getz, серый седан Lada Priora, серый кроссовер Hyundai Santa Fe и красный седан Mitsubishi Lancer, – сообщили в «АСТ-54».

Как минимум двое пострадали в аварии, утверждают очевидцы. По их словам, травмы получили женщина и 15-летний подросток из «Приоры».

На месте работали сотрудники ГИБДД. Информация об обстоятельствах и пострадавших уточняется.

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