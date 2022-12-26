Улицы Новосибирска утром 26 декабря сковал пробки в 8 баллов и массовые ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Улицы Новосибирска утром 26 декабря сковали дикие пробки. Их уровень достиг 8 баллов. Также на дорогах произошло сразу несколько ДТП, сообщает «2ГИС». Ситуацию усугубляют погодные условия – снег и гололед.

Авария и дикая пробка на Станционной, заторы на Широкой, Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробки на Титова, Троллейной Немировича-Данченко. Авария и затор на Блюхера. Не проехать из-за ДТП по улицам Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу заторы на Большевистской, Бориса Богаткова, Восход и Кирова. Пробки из-за ДТП на проспекте Дзержинского, улицах Трикотажной и Кедровой.

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