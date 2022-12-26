Снегопад и гололедица придут в Новосибирск 26 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 декабря новосибирцев ожидает теплая погода со снегопадом и гололедом. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Ночью ожидается -8…-10 градусов, небольшой снег. Днем на пару градусов потеплеет — -6…-8 градусов. Днем осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 метра в секунду, — рассказали синоптики.

В регионе аналогичная погода: ночью — -6…-11, днем — -3…-8 градусов. Ожидаются мокрый снег, метель и гололедица.

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