Снегопад и гололедица придут в Новосибирск 26 декабря.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
26 декабря новосибирцев ожидает теплая погода со снегопадом и гололедом. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
— Ночью ожидается -8…-10 градусов, небольшой снег. Днем на пару градусов потеплеет — -6…-8 градусов. Днем осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 метра в секунду, — рассказали синоптики.
В регионе аналогичная погода: ночью — -6…-11, днем — -3…-8 градусов. Ожидаются мокрый снег, метель и гололедица.
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