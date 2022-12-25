Дедушки морозы и Снегурки на сапах проводили уходящий год. Фото: «SUP_Novosibirsk»
Дедушки Морозы и Снегурки устроили заплыв на сапах по Оби в Новосибирске. Подобную акцию любители сапбординга проводят каждый год. И 2022 год не стал исключением.
Прошел новогодний заплыв в субботу, 24 декабря. Сапбордисты начали движение от «Святого источника» в районе Новомарусино.
Заплыв на сапах прошел по маршруту от Новомарусино. Фото: «SUP_Novosibirsk»
— Будем кататься в этот раз чуть дольше, для всех желающих, чтобы хорошенько проводить этот год, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «SUP_Novosibirsk».
Подобный заплыв сапбордисты устраивают каждый год. Фото: «SUP_Novosibirsk»
Напомним, что в минувшие сутки по улицам Новосибирска пробежалась толпа «горячих» Дедов Морозов в плавках и новогодних колпаках.
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