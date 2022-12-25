В жесткой массовой аварии под Новосибирском пострадали два человека

В ДТП столкнулись 4 машины. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области недалеко от железнодорожной станции «Лесная поляна» столкнулись 4 легковушки. Не обошлось без пострадавших. Произошло ДТП вечером в воскресенье, 25 декабря.

— На трассе Р-254 «Иртыш» разбились красный хэтчбек Hyundai Getz, серый седан Lada Priora, серый кроссовер Hyundai Santa Fe и красный седан Mitsubishi Lancer, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, медпомощь понадобилась двум пассажирам «Лады»: 15-летнему подростку и женщине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер