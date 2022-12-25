В жесткой массовой аварии под Новосибирском пострадали два человека

В ДТП столкнулись 4 машины. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирской области недалеко от железнодорожной станции «Лесная поляна» столкнулись 4 легковушки. Не обошлось без пострадавших. Произошло ДТП вечером в воскресенье, 25 декабря.
— На трассе Р-254 «Иртыш» разбились красный хэтчбек Hyundai Getz, серый седан Lada Priora, серый кроссовер Hyundai Santa Fe и красный седан Mitsubishi Lancer, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, медпомощь понадобилась двум пассажирам «Лады»: 15-летнему подростку и женщине.
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