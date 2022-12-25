Новосибирское военное училище поблагодарили за подготовку мобилизованных

Ветераны и выпускники НВВКУ поблагодарили училище за подготовку мобилизованных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветераны ВС России, выпускники Новосибирского высшего военного командного училища, а также сами мобилизованные поблагодарили НВВКУ за организацию обучения перед отправкой в зону СВО.

— В кратчайшие сроки были построены полевые лагеря в трех гарнизонах, где имелось электричество, печи и дрова, места для отдыха, места для помывки и проведения информирований — все это требует огромных энергозатрат. Преподаватели и курсанты ежедневно проводили с нами занятия, в том числе и полевые. Благодаря высокому профессионализму офицеров мы быстро освоились, вспомнили основные навыки и узнали много нового, что сегодня нам пригодится в зоне специальной операции, — сообщил один из мобилизованных «Родным берегам».

Ветераны уверены, что НВВКУ больших трудов стоило за короткий срок организовать мобилизованных и их быт, все-такие училище не было рассчитано на такое большое количество людей. Однако, благодаря слаженной работе руководства и курсантов НВВКУ блестяще справилось с задачей. За короткий срок удалось не только организовать бойцов, но также сформировать подразделения, и обучить людей.

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