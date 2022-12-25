Умер Геннадий Громов — председатель совета директоров Новосибирского инструментального завода

Геннадия Громова не стало 24 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 74 году жизни скончался председатель совета директоров Новосибирского инструментального завода, Заслуженный машиностроитель РФ Геннадий Громов. Мужчины не стало утром 24 декабря.

По сообщению «ЧС-ИНФО», прощание с Громовым состоится в 11 часов утра во вторник, 27 декабря, по адресу: улица Потанинская, 42/1.

Геннадий Громов родился 11 ноября 1949 года. Карьеру в Новосибирском инструментальном заводе начал строить в 1972 году с мастера цеха по производству слесарно-монтажного инструмента. Уже 1985 году он стал главным инженером завода, а еще через девять лет его избрали генеральным директором предприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер